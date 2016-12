Start Bene Ladies Tour definitief in Vlissingen

Goede rapporten

"De wedstrijd sloeg meteen aan", zegt Geert Stevens van de organisatie. "We begonnen met een tweedaagse, hadden twee edities een driedaagse en nu worden we een vierdaagse." Dankzij goede rapporten wordt de wedstrijd ook in status opgewaardeerd. De BeNe Ladies Tour krijgt nu een 2.1-status, dat valt net onder de UCI-wereldkalender.



Vierdaagse

De vierde editie vindt in 2017 plaats van 13 tot en met 17 juli. Op de eerste dag zal er een proloog van 2.4 kilometer gereden over de Vlissingse boulevard. "Het is juli, het is zomer, er is veel volk. Ik verwacht een spektakel", zegt Stevens. De tweede etappe is van Vlissingen naar Philippine, dan wordt er gereden door de Westerscheldetunnel. Philippine is al enkele jaren start- en finishplaats in de BeNe Ladies Tour. Op zaterdag 15 en zondag 16 juli staan ritten gepland in België (Sint-Laureins en Zelzate).



Jolien D'Hoore

De BeNe Ladies Tour is een internationale wielerwedstrijd voor vrouwen die sinds 2014 bestaat. Emma Johansson (Zweden) won de eerste editie. Jolien D'Hoore(foto), die namens België aan de Olympische Spelen in Rio meedeed, was in 2015 en 2016 de snelste vrouw.