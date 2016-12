Vlissinger in huis aangehouden voor drugsbezit

Een 32-jarige Vlssinger is dinsdagmiddag in een woning aan de Paul Krugerstraat aangehouden. Hij wordt verdacht van drugsbezit. Een 24-jarige man vluchtte weg, maar daar is de identiteit ook van bekend. Deze man zal zich later moeten melden bij de politie.

DNA

De politie ging dinsdag rond 15.30 uur bij de woning van de verdachte langs omdat hij nog DNA moest afstaan voor een politieonderzoek.Toen de agenten door het raam keken zagen zij dat er allerlei druggerelateerde zaken op tafel lagen.



Legitimatie

Toen de deur open werd gedaan stonden twee mannen in de deuropening. De verdachte en een 24-jarige Vlissinger lieten hun legitimatie zien. Vervolgens ging de 24-jarige man er vandoor. De agenten waren echter in bezit van zijn rijbewijs en besloten bij de 32-jarige man te blijven.



Aangehouden

In de woning zijn verschillende soorten drugs gevonden, die in beslag zijn genomen. De man is aangehouden. De 24-jarige verdachte zal zich op een later moment bij de politie moeten melden.