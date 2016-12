Twee wietkwekerijen in Vlissingen geruimd

Marnixplein

In de kwekerij in een woning aan het Marnixplein werden zes planten in een kleine kwekerij aangetroffen op de eerste etage. De bewoner was niet thuis. De stroom werd niet gestolen van het energiebedrijf.



Batenburg

In de woning aan de Batenburg werd een grotere kwekerij gevonden. Hier werden 108 planten in een slaapkamer gekweekt. Ook bij deze kwekerij werd de stroom op een legale manier gebruikt. De kwekerij was brandgevaarlijk en een gevaar voor de naastgelegen woningen. In de woning is een 35-jarige Vlissinger aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecel in Torentijd.