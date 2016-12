Calaiskinderen welkom in Vlissingen

Voorbeeld

Els Verhage van GroenLinks is initiatiefneemster van het plan om een aantal kinderen op te nemen, dat is weggejaagd uit de kampen aan de Franse kust. "Heel Europa blijft aan de kant staan kijken. Uit humanitair oogpunt moeten die kinderen zo snel mogelijk worden opgevangen en hulp krijgen", vindt Verhage. "Laat Vlissingen eens een voorbeeld zijn voor heel Nederland."



SGP

Een deel van de gemeenteraad ziet er niets in. De fracties van LPV, PSR, VVD en SGP waren tegen. Zo zei Lilian Jansen van de SGP eerder: ,,Al die mensen die in Calais en omgeving verbleven, willen naar Engeland. Die willen helemaal niet naar Vlissingen komen."



Opvangen

Volgens Verhage is het niet de bedoeling om massaal kinderen uit Calais op te vangen in Vlissingen. "Het gaat om een signaal richting staatssecretaris Klaas Dijkhoff. We hopen dat deze motie in Vlissingen een extra stimulans is om actie te ondernemen."



Luister hier naar het interview met Els Verhage.