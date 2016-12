5,5 kilo vuurwerk in beslag genomen Vlissingen

VLISSINGEN - Bij drie woningen in Vlissingen heeft de politie zaterdag in totaal 5,5 kilo professioneel vuurwerk in beslag genomen. Het gaat om huizen aan de Nieuwstraat, de Irislaan en de Wilhelmina Druckerlaan. In de eerste woning is 937 gram vuurwerk gevonden, in de tweede 362 gram en in de derde woning nog eens 4,2 kilogram.