Vlissingen stopt met gratis ophalen grofvuil

Wit- en bruingoed

De bezuinigingsmaatregel geldt niet voor al het afval. Huishoudelijke apparaten, televisies en geluidsinstallaties en grof tuinafval haalt de gemeente nog wel kosteloos op. De gemeente doet dat omdat die de afvalstromen goed wil blijven scheiden.



Andere gemeenten

Andere gemeenten vragen al langer een vergoeding voor het ophalen van grofvuil. Middelburgers betalen bijvoorbeeld 35 euro per kuub en in Schouwen-Duiveland betalen inwoners 42,40 euro. In de gemeente Veere is het ophalen nog wel gratis.