Hoofdklasser Hoek en VC Vlissingen bekeren verder

OOST-SOUBURG - De Zeeuwse hoofdklassers Hoek en VC Vlissingen hebben de achtste finale van het districtsbekertoernooi bereikt. Hoek won in Dordrecht met 1-4 van Oranje Wit. VC Vlissingen was op eigen veld een maatje te groot voor De Noormannen uit Westkapelle.

Sterke tweede helft

Hoek werd vorig jaar nog door Oranje Wit uitgeschakeld in het districtsbekertoernooi, maar liet zich dit keer niet verrassen door de eersteklasser. Toch was het de thuisploeg die halverwege de eerste helft op voorsprong kwam via Sanzio Dieterich. 1-0 was ook de ruststand, maar in de tweede helft stelde Hoek orde op zaken. In de eerste twintig minuten na rust scoorde de ploeg van trainer Jannes Tant drie maal. Reguillo Vandepitte zorgde in de 47e minuut voor de gelijkmaker, zes minuten later bracht Kyle Doesburg Hoek op voorsprong en na iets meer dan een uur spelen zorgde Thomas van Rentherghem voor 1-3. In het vervolg scoorde Hoek nog een keer. Uitblinker Nick de Groote bracht uit een voorzet van Birgen Martens de 1-4 eindstand op het bord.

(foto: Paul ten Hacken)



Eenvoudige zege

VC Vlissingen boekte een eenvoudige zege op De Noormannen en besliste het duel met de koploper in de 4e klasse A van het zaterdagvoetbal al voor rust. De broers Hoessein en Saïd Bouzambou waren in de eerste helft verantwoordelijk voor de volledige productie. Hoessein scoorde in de 9e en de 26e minuut de eerste twee treffers, Saïd zorgde na ruim een halfuur spelen voor 3-0. In de tweede helft bepaalde Regilio Pinas de eindstand op 4-0 voor VC Vlissingen dat daardoor net als Hoek bij de laatste zestien teams in de districtsbeker zit.

AFGELOPEN Hoofdklasser VC Vlissingen bekert verder na een 4-0 zege op De Noormannen #vlinoo #districtsbeker pic.twitter.com/bH4lHNpQtL — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) December 17, 2016

Hontenisse

De vierde Zeeuwse ploeg die nog in het districtsbekertoernooi zat, Hontenisse uit Kloosterzande, komt zaterdagavond nog in actie. De zondag vierdeklasser speelt in Bergen op Zoom tegen hoofdklasser DOSKO.