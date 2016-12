Vasseur wint marathon van Spijkenisse in nieuw PR

SPIJKENISSE - De Vlissingse atleet Remy Vasseur heeft de marathon van Spijkenisse gewonnen. Erwin Harmes uit Middelburg liep in het begin van de wedstrijd op kop, maar Vasseur kon de koppositie overnemen na een inhaalrace. Harmes kwam ongeveer twee minuten na Vasseur over de finish, Pascal van Norden uit Gouda kwam als derde over de streep.

Inhaalrace

Erwin Harmes liep al vroeg in de wedstrijd op kop, Vasseur probeerde in eerste instantie te volgen maar kon het tempo van de Middelburger niet bijbenen. Na tien kilometer vergrootte Harmes zijn voorsprong dan ook naar een minuut. Dat verschil bleef voor lange tijd gelijk. Vasseur bleef zijn eigen tempo lopen en kwam langzaam maar zeker dichterbij Harmes.



Nieuw persoonlijk record

Op zes kilometer van de finish sloot de Vlissinger aan bij Harmes aan en nam de leiding over. Vasseur wist het verschil te vergroten en kwam binnen in een tijd van 2:37.19', waarmee hij zijn persoonlijk record met 31 seconden verbeterde.



Weer tweede

Erwin Harmes liep gisteren al de Aagtekerkerun. Ook in die wedstrijd eindigde hij tweede, toen achter Tim van den Broeke.