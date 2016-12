Finale TOP Arnemuiden is Sportmoment van het Jaar

OOST-SOUBURG - De korfbalfinale tegen DSC die TOP Arnemuiden in maart speelde is gekozen tot Zeeuws Sportmoment van het Jaar. In de verkiezing van Omroep Zeeland kreeg TOP meer stemmen dan Niels Mesu, Tim Pleijte en Johnny Hoogerland. TOP verloor de hoofdklasse finale, maar kon toch terug kijken op een geweldig seizoen.