Uitslagen amateurvoetbal 18 december

OOST-SOUBURG - Zeelandia Middelburg heeft de topper in de 2e klasse van het zondagvoetbal verloren van Unitas. In Gorinchem ging de ploeg van trainer Rogier Veenstra met 4-2 onderuit. Zeelandia Middelburg was één van de weinige Zeeuwse ploegen die vandaag in actie kwamen.