Verlinde blijft ondanks mindere resultaten bij Spui

SPUI - Trainer Arno Verlinde blijft ook volgend seizoen bij VV Spui. In de vierde klasse A staat de Zeeuws-Vlaamse club met vijf punten onderaan, maar ondanks de mindere resultaten wil Spui verder met de trainer.

Vijf uit dertien

Verlinde kwam in januari van dit jaar over van Corn Boys, nadat hij daar vier seizoenen aan het roer stond. Onder zijn leiding haalde Spui in de eerste helft van dit seizoen vijf punten uit dertien wedstrijden.