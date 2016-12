ALKMAAR - Schaatser Niels Mesu heeft de KPN vierdaagse gewonnen. In Alkmaar kwam Mesu als vierde over de streep in de laatste wedstrijd en had daaraan genoeg om het algemeen klassement te winnen. Voor de Middelburger is het na zijn overwinning in de Alternatieve Elfstedentocht zijn tweede grote zege ooit.