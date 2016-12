'Uniek moment ondanks nederlaag' (video)

Stemmen

TOP Arnemuiden kreeg 45 procent van het aantal uitgebrachte stemmen. De korfbalclub bleef daarmee marathonloper Tim Pleijte uit Vlissingen (zege Kustmarathon), schaatser Niels Mesu uit Middelburg (zege Alternatieve Elfstedentocht) en wielrenner Johnny Hoogerland uit Langeweegje (laatste profkoers) voor.



Koningsdrama

TOP haalde de finale van de playoffs in de zaalcompetitie. De club kende een uitstekend seizoen. "Het eindigde wel in een Koningsdrama", zegt coach Arco Goedkoop. TOP ging namelijk kansloos onderuit tegen DSC, waardoor TOP promotie naar de Korfbal League miste. "Toch is het een uniek seizoen geweest", aldus Goedkoop, die eigenlijk had verwacht dat Pleijte of Mesu zou winnen. "Wij hebben die wedstrijd verloren terwijl Pleijte en Mesu gewonnen hebben."

Korfbal League

Of TOP in aanmerking komt voor promotie naar de Korfbal League durft Goedkoop niet te zeggen. "We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet." TOP staat momenteel tweede in de hoofdklasse en blijft in de race voor de playoffs waarin promotie op het spel staat.



Teveel druk

Goedkoop moet toegeven dat zijn ploeg wel degelijk tot de favorieten behoort voor een plek in de playoffs. "Ik zeg altijd dat het niet zo is omdat ik mijn team niet teveel druk wil meegeven. Maar als ik eerlijk ben, is het natuurlijk wel zo."