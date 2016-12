Geen rubber korrels meer voor Traas en Ovaa (video)

Ziek

Het bedrijf waar Schuijs directeur van is, legt sportaccommodaties aan in heel Zuid-West Nederland. De aanleg ligt nu dus stil. "We houden ons nu vooral bezig met de vragen of we de korrels van de velden kunnen halen en wat voor alternatieven we hebben." Hij is blij dat de discussie nu openlijk wordt gevoerd. "Als er ook maar het geringste vermoeden is dat mensen er ziek van kunnen worden dan ben ik blij dat dat onderzocht wordt."



Discussie

Schuijs staat nog volledig achter zijn medewerking aan de uitzending van Zembla. Daarin zegt hij dat hij zijn bedenkingen heeft of we door moeten gaan met het aanleggen van kunstgrasvelden met daarop rubbergranulaat, zoals de korrels officieel heten. Sinds de uitzending is de discussie in het hele land losgebroken. Voetbalwedstrijden en trainingen op kunstgras met korrels worden afgelast, plannen voor nieuwe velden in de koelkast gezet en de minister van sport stelt zelfs een nieuw onderzoek in of de korrels daadwerkelijk schadelijk zijn voor de gezondheid.

Vies

Volgens Schuijs heeft zijn bedrijf jarenlang het granulaat gebruikt met het idee dat het goed was. Maar de twijfel sloeg op een gegeven moment toe. ''We hebben hier een aantal jaren terug eens een proefje gedaan met die korrels. Het viel ons op dat het water dat we daarvoor gebruikten zo vies was. Nadat we het water hebben onderzocht, schrokken we van wat daar in zat." Schuijs dacht daarom eerder aan milieuverontreiniging. "Het gekke was dat we alles gewoon volgens de richtlijnen deden. We hebben het toen wel aangekaart maar dat had niet zoveel effect", aldus Schuijs.



Zakken

Schuijs verwacht dat het zeker tien jaar duurt voordat we echt weten of de rubberkorrels schadelijk zijn. Hij stopt in ieder geval met de korrels. "We hebben hier nog een paar zakken staan dus dat is dan jammer voor ons. Maar ik ben er bijna zeker dat die korrels nergens meer naartoe gaan."