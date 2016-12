RIVM: Voetballen op kunstgras niet gevaarlijk

Rubbergranulaat

Dit najaar ontstond ophef over het gebruik van het rubbergranulaat, vermalen autobanden, op de voetbalvelden. Verscheidene wetenschappers vonden het gebruik ervan onverantwoord omdat het stoffen kon bevatten die kankerverwekkend zouden zijn.



Geen risico

Het RIVM heeft nu geconcludeerd dat er weliswaar stoffen in het rubber zitten die kanker zouden kunnen veroorzaken maar dat er zo weinig uitkomt dat dat geen risico vormt, bevestigde een woordvoerder van het RIVM berichtgeving in De Telegraaf.



Strengere normen

Experts bestudeerden korrels verzameld op honderd kunstgrasvelden. Ze pleiten er wel voor met betere gezondheidsnormen te komen voor de velden met rubberkorrels. De nu geldende normen verschillen namelijk van land tot land en van product tot product. Betere en strengere normen kunnen bijdragen aan het terugdringen van de breed levende zorgen over de gezondheidsrisico's.



Lees ook:

- Geen rubber korrels meer voor Traas en Ovaa

- Nog geen maatregelen op de Zeeuwse kunstgrasvelden met rubber- Omstreden rubberkorrels weg van velden Krabbendijke



Niet in de mond stoppen

De velden moeten wel gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk sporten. Kleine kinderen moeten het spul natuurlijk niet onbeperkt in hun mond stoppen, aldus het RIVM.