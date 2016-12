Cees Houtepen vertrekt bij Serooskerke

SEROOSKERKE (W) - Cees Houtepen vertrekt aan het eind van dit seizoen bij Serooskerke. De trainer uit Middelburg is aan zijn derde seizoen bezig bij de Walcherse club. Houtepen promoveerde vorig seizoen met Serooskerke naar de 2e klasse en staat daar nu op de derde plaats.

(foto: www.vvserooskerke.nl)



Hoek en Kloetinge

Houtepen had in het verleden enkele grote Zeeuwse clubs onder zijn hoede. Zo was hij trainer van Hoek, Kloetinge, SSV'65, Zeelandia Middelburg en FC Axel.