Vlissinger aangehouden na vondst drugs bij inval

VLISSINGEN - Bij een inval in een woning aan de Paul Krugerstraat in Vlissingen heeft de politie dinsdagochtend de 35-jarige bewoner aangehouden. Tijdens een huiszoeking werden hoeveelheden GHB, LSD, XTC en amfetaminen gevonden plus spullen om GHB te maken.

Naar een politiecel

De politie ging de woning binnen na de tip dat in de woning mogelijk drugs worden geproduceerd. De 35-jarige bewoner schrok wakker van de agenten die door zijn woning rondliepen. Hij is ingerekend en overgebracht naar een politiecel in Torentijd. Daar zit hij voorlopig vast.



Sluiting woning

De politie meldt dat de gemeente Vlissingen bekijkt of de woning voor een bepaalde periode kan worden gesloten.