Kritische geluiden over onderzoek rubber korrels (video)

Verschillende normen

Joost Schuijs kijkt nogal op van de stelling van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de velden waarop de korrels liggen niet gevaarlijk zijn. Schuijs: "Ik was een beetje verbaasd omdat er zo'n duidelijke conclusie werd getrokken. Ze hebben enkel gekeken naar de risico's voor het sporten op de velden met rubber korrels. Maar dit is getoetst aan de industrienorm in plaats van aan de consumentennorm."



Lees ook:

- Geen rubber korrels meer voor Traas en Ovaa



Mogelijke herziening

Ook elders in de provincie worden de uitkomsten van het rapport met grote interesse gevolgd. In de gemeente Middelburg werden in oktober de kunstgrasvelden van FC Dauwendaele en Arnemuiden gesloten. Nu blijkt dat de korrels ongevaarlijk zouden zijn, bekijkt het college deze week nog of die beslissing wordt herzien.



Besluit opgeschort

In Krabbendijke waren er vergaande plannen om de korrels op de velden van VV Krabbendijke te vervangen voor korrels van rubber en kokos. Volgens wethouder Izak Vogelaar blijven deze plannen staan.



Indirect gevaar?

Vogelaar is ook kritisch op het rapport. "Ze zeggen dat de korrels geen direct gevaar vormen. Maar niemand heeft het over het indirecte gevaar. Het is toch gek dat de meting naar mogelijke schadelijke effecten net boven de consumentennorm uitkomt en dat er dan staat dat het 'kankerrisico praktisch verwaarloosbaar'is. We hebben toch niet voor niets een norm gesteld?"



Lees ook

-RIVM: Voetballen op kunstgras niet gevaarlijk