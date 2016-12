Honderden extra toeschouwers welkom bij Supercross

GOES - De Supercross in Goes gaat in januari meer toeschouwers toelaten dan bij voorgaande edities. Door een andere opstelling van de tribunes en het creëren van meer staanplaatsen zijn er ongeveer 500 plaatsen meer beschikbaar. Organisator Eric Weug hoopt hierdoor geen toeschouwers meer teleur te hoeven stellen.

Organisator Erik Weug over de 500 extra plaatsen bij de Supercross

Veiligheid

De afgelopen jaren was het zo dat een aantal toeschouwers dat naar de Zeelandhallen in Goes was gekomen niet naar binnen kon. "Dat zal nu niet meer gebeuren", zegt Weug. "Ik denk dat we nu genoeg plaats hebben voor alle liefhebbers." Extra toeschouwers betekent volgens Weug niet dat de veiligheid in het geding komt. "Dat is allemaal goed geregeld in de Zeelandhallen. En de crossers zullen ook niet in het publiek springen. De afstand tussen de baan en het publiek zal zelfs weer iets vergroot worden tot minimaal anderhalve meter."



Toppers

De Supercross wordt voor de 25e keer gehouden en viert dus een jubileum. Weug verwacht dat er de nodige toppers aan de start zullen staan. "Ik kan nog niet alle deelnemers bekend maken, maar ik heb goede hoop dat de winnaars van de afgelopen drie jaar zullen starten. Mike Kras uit Fijnaart is er in ieder geval bij en ook de winnaar van 2015, Ross Johnson, heeft zijn komst toegezegd. Daarnaast hoop ik ook Ricky Renner (winnaar van vorig jaar) weer naar Goes te halen."

Kaartjes

De Supercross wordt op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari gehouden. Kaarten kosten voor de vrijdag 18 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot tien jaar. Op zaterdag is dat 25 euro (15 euro voor kinderen). Omroep Zeeland geeft in de week voor de Supercross enkele kaarten weg op radio en internet.