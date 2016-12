Voorarrest verdachten moord Vlissingen verlengd

MIDDELBURG - In de rechtbank van Middelburg is woensdagmiddag het voorarrest verlengd van twee mannen die ervan worden verdacht een 26-jarige Vlissinger om het leven te hebben gebracht.

Met geweld om het leven gebracht

Dat gebeurde op 22 september jongstleden. De 26-jarige man werd toen dood gevonden. Onderzoek wees uit dat hij met geweld om het leven was gebracht.



Verdachten

In de woning trof de politie tegelijkertijd een 32-jarige man aan. Die werd direct aangehouden. Later op de dag werd een tweede verdachte opgepakt. Sindsdien zitten ze in voorarrest wat dus nu verlengd is.



Rechtszaak

De rechtszaak tegen de twee verdachten gaat verder op 14 februari. Het gaat dan opnieuw om een pro-forma zitting. De inhoudelijke behandeling volgt dan op een later moment.



