Kerstversieringen...waar je ook kijkt (video)

Verzamelen

Bij Ineke Marjee in Middelburg is het de woonkamer. Die is veranderd in een compleet kerstdorp. Dertig jaar geleden begon ze met het verzamelen van verlichte kersthuisjes en ieder jaar wordt het dorpje groter. Wat begon als een hobby is inmiddels een verslaving. Van begin december tot eind januari is haar woonkamer het toneel van huisjes en gebouwtjes die ze rond een thema heeft neergezet. Zo zijn er een winkelstraatje en huisjes in de bergen te zien.



Sparen

Ieder jaar wordt haar verzameling groter. Het is een kostbare hobby. Jaarlijks spaart ze dan ook om iets aan de bijzondere verzameling toe te kunnen voegen.