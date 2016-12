Zeeuwse chef van het jaar hoopt op derde ster (video)

AMSTERDAM - Hij stond als mannetje van dertien in de keuken in Middelburg en dacht: Dat kan ik ook, en beter. En hij maakte het waar, want chef-kok Sidney Schutte werd dit jaar door Gault & Millau uitgeroepen tot chef van jaar. Een terugblik.

Middelburg

De succesvolle carrière van Schutte begon bij eetcafé De Vriendschap in Middelburg. Als afwasser, maar hij keek zijn ogen uit en zag ook zo af en toe dat de aardappeltjes aanbrandden, waarbij hij zich afvroeg hoe dat nu toch mogelijk was. Al snel stond Schutte zelf achter het gasfornuis.



De Librije

Hij werkte voor talloze restaurants in België en Nederland en kwam in 1999 bij restaurant De Librije in Zwolle terecht, dat toen net een tweede Michelin-ster op zak had. Onder leiding van Schutte kreeg het toprestaurant in 2004 een derde ster. In 2014 zette Schutte de culinaire wereld nog een keer op zijn kop door in één keer twee Michelin-sterren te vergaren met het destijds nog maar net geopende restaurant Librije's Zusje in Amsterdam, waar hij nu nog steeds werkt.



Trots

"Een mooie prijs", noemt Schutte de titel van beste chef. "Michelin-sterren daar werk je met een heel team keihard aan. Zo'n titel als deze is veel meer een persoonlijke waardering. Het gaat specifiek om mijn stijl van koken, om wat ík bijdraag aan het restaurant. Daar ben ik heel trots op."

Zeeuwse chefs

Zeeland kent relatief veel topkoks: Edwin Vinke (De Kromme Watergang), Sergio Herman (The Jane) en Richard Ekkebus (Amber) en Jannis Brevet (Inter Scaldes), om maar even een paar grote namen te noemen. Schutte geeft hoog op over Jannis Brevet.. "Als je vandaag bij Jannis gaat eten gaan je smaakpapillen door het dak, maar twintig jaar geleden ook al. Waanzinnig vind ik dat, dat je zo lang superieure kwaliteit kunt leveren. Daar streef ik zelf ook naar."



Talent

Thijs Meliefste van restaurant Meliefste in Wolphaartsdijk is volgens Schutte het grootste aanstormende talent. Meliefste kreeg dit jaar tegen alle verwachtingen in geen eerste Michelin-ster. "Onbegrijpelijk", vindt Schutte dat.



Derde ster

Ondanks al zijn successen heeft de sterrenkok toch nog wat te wensen over. "Een derde ster?", grijnst hij breed. "Ik wil gewoon door blijven gaan met wat ik graag doe: lekker koken, goed eten serveren en hard werken. Heerlijk!"