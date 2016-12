Zeeland wordt wakker: Kinky, kerst en kok

OOST-SOUBURG - Donderdag 22 december 2016, goedemorgen. In het nieuws in Zeeland vanmorgen:

Kinky

De ChristenUnie (CU) wil seksadvertentiesites strafrechtelijk aanpakken. Dat zegt voorzitter Gert-Jan Segers van de Tweede Kamerfractie. Naar aanleiding van de Zeeuwse zedenzaak waarin begin deze week vijftien mensen werden veroordeeld gaat hij Kamervragen stellen.



Te water

Hulpverleners hebben gisteravond bij Sas van Gent een drenkeling uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht, Het ging om de inzittende van een auto die te water was geraakt.



Chef van het jaar

Hij stond als mannetje van dertien in de keuken in Middelburg en dacht: Dat kan ik ook, en beter. En hij maakte het waar, want chef-kok Sidney Schutte werd dit jaar door Gault & Millau uitgeroepen tot chef van jaar. Een terugblik met Sidney.



Versieringen

In veel huizen is kerstversiering te bewonderen. Soms sober, vaak uitbundig. Maar je hebt nu eenmaal baas boven baas. Een woonkamer in Middelburg spant misschien wel de kroon.



Weer

Bewolkt en nog wat lichte regen, maar al snel meest droog en vooral vanmiddag volgen er opklaringen. Bij een meest matige zuidwestenwind wordt het 8 - 9 graden.