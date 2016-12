Subsidie voor Zeeuws zonnepark is binnen

Sloegebied

Het zonnepark, Scaldia genaamd, komt aan de rand van het Sloegebied in Vlissingen-Oost. Het zonnepark moet 43 hectare groot worden, vergelijkbaar met 85 voetbalvelden, en krijgt 220.000 panelen. Het vermogen van het park bedraagt ongeveer 50 megawatt. Het wordt dan het grootste zonnepark van Nederland, nu ligt dat nog in Delfzijl.



Subsidie

De SDE+-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) is een subsidie van het Rijk om de productie van schone en duurzame energie te stimuleren. Het Solarpark Zeeland krijgt per kilowatt zo'n tien cent subsidie. Hoven: "Die subsidie moet je eigenlijk zien als een garantiestelling. En voor ons broodnodig om op te starten."



Aanleg

De bouwwerkzaamheden beginnen naar verwachting in het voorjaar van 2017, zodat aan het einde van 2017 de eerste energie vanaf het zonnepark kan worden geleverd.