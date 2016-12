Krabbendijke krijgt toch een vreugdevuur

Strenge maatregelen

De gemeente Reimerswaal had begin december strenge maatregelen afgekondigd om overlast en vernielingen rond de jaarwisseling te voorkomen. Vooral in Krabbendijke kwam er verzet tegen het schrappen van het vreugdevuur.



Vreugdevuur

De afgelopen dagen is er tussen een groepje inwoners van Krabbendijke en de burgemeester overleg gevoerd. De precieze details over de uitkomst van het overleg volgen later, maar Zoon spreekt in ieder geval over 'een vreugdevuurtje onder voorwaarden'.



Drankje drinken

Ook kijkt de gemeente of het tijdstip van het verbod op het drinken van alcohol in het centrum naar middernacht kan worden vervroegd. "Zodat inwoners onder het genot van een drankje elkaar toch een gelukkig nieuwjaar kunnen wensen."



Burgemeester Piet Zoon over Krabbendijke en het vreugdevuur: