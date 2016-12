Vijfduizend keer 'nee' tegen Brouwerseiland

OOST-SOUBURG - De petitie tegen de plannen voor Brouwerseiland in het Grevelingenmeer is in ruim een week tijd meer dan vijfduizend keer getekend. Maar voor initiatiefnemer Louis Beeke uit Scharendijke is dat nog niet genoeg.

Beeke: "We moeten nu een sterk signaal afgeven, want het lijkt erop dat de gemeente maar doorgaat met haar zaakjes."



Beeke is fervent watersporter en wil niet dat de Brouwersdam er net zo uit gaat zien als Punt-West bij Ouddorp, waar een vergelijkbaar project is neergezet. Hij is de petitie nu gestart, omdat verschillende vergunningen zo snel achter elkaar doorheen gaan, dat hij vreest dat alles op een achterkamertje bij de gemeente al bekonkeld is.



Beeke: "We moeten nu een groot signaal afgeven naar de gemeenten en hopelijk helpt de kustvisie die wordt opgesteld ons daarin. Op een gegeven moment gaan we met alle handtekeningen naar Den Haag om ze aan de minister aan te bieden", vertelt hij.

Surfers op de Brouwersdam zijn bang dat door de komst van Brouwerseiland de wind weg valt en daarmee hun surfspot verdwijnt. Zij protesteren al vanaf het begin tegen de komst van het recreatieproject. Zij omarmen uiteraard de petitie die opgestart is. "Er komen veel reacties uit België en Duitsland. Ik weet zeker dat die van surfers komen die wij in de zomer zien", zegt Beeke.



Brouwerseiland is een recreatieproject waarbij verschillende eilandjes in het Grevelingenmeer moeten komen met daarop huizen, horeca, aanlegsteigers en een nieuwe jachthaven.



