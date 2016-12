DELTA-medewerkers op tribune bij Kameroverleg

DEN HAAG - Achttien werknemers van DELTA zitten donderdagochtend in de Tweede Kamer als er wordt gepraat over de toekomst van het energiebedrijf. Ook Zeeuwse provinciebestuurders zitten op de publieke tribune.

Vastgelopen

Het kabinet moet aan de Tweede Kamer uitleggen waarom de onderhandelingen met Zeeland over DELTA en de kerncentrale zijn vastgelopen. Zeeland wil dat het Rijk financieel helpt bij de verlieslijdende kerncentrale.



Voorzitter Bram Nonnekes van de ondernemingsraad van Delta:

​Eigen reserves

​Een commissie onder leiding van oud-premier Jan-Peter Balkenende pleitte eerder in een rapport voor financiële hulp van het Rijk. Maar het kabinet houdt tot nu toe vast aan het standpunt dat DELTA en dus ook de Zeeuwse overheden als aandeelhouders eerst zelf de eigen reserves moeten aanspreken voor het Rijk bijspringt.



