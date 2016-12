Zeeuwen kansloos op PvdA-lijst voor Tweede Kamer

DEN HAAG - De Zeeuwse Kamerleden van de PvdA maken geen kans om na de verkiezingen in maart 2017 terug te keren in de Tweede Kamer. Op de kandidatenlijst die de PvdA heeft gepresenteerd staat Albert de Vries uit Middelburg op plaats 29. Joyce Vermue uit Schoondijke staat op plaats 38. De PvdA schommelt in de peilingen op tien zetels.

Albert de Vries

De Vries stond vier jaar geleden ook op plaats 29. Dat leek toen ook een kansloze positie. Maar bij de verkiezingen van 2013 haalde de PvdA, tegen de verwachtingen, 38 zetels.



Voor Zeeland

De Middelburger hield zich de afgelopen vier jaar vooral bezig met thema's als Wonen en Bouwen. Ook deed hij zijn best voor Zeeland. Op de website van de PvdA zegt hij daarover: "Ik ben het Kamerlid dat knokt tegen de focus op de Randstad en opkomt voor de belangen van de mensen die aan de randen van ons land wonen."

Joyce Vermue

De 31-jarige Joyce Vermue uit Schoondijke staat op plaats 38. Zij kwam in september 2015 in de Tweede Kamer als vervanger van een Kamerlid dat met zwangerschapsverlof ging. Vermue hield zich vooral bezig met thema's als Zorg en Onderwijs. En ze zette zich in voor Zeeuwse thema's.



Goeie zaak

Diederik Samsom, tot vorige week fractievoorzitter van de PvdA zei daarover: "Ze komt op voor Zeeland. Dat is voor mij niet altijd makkelijk, maar het is wel een goeie zaak."



Derde Zeeuw

Jan Schuurman Hess uit Kats is de derde en laagste Zeeuw op de lijst, op plaats 69.