Voedselbank heeft dringend nieuwe vrijwilligers nodig (video)

Supermarkt

Vanwege het gebrek aan vrijwilligers zijn er werkzaamheden die nu niet kunnen worden uitgevoerd. Zoals het langslopen van de schappen in een supermarkt voor levensmiddelen die tegen de uiterste houdbaarheidsdatum aanzitten en het ophalen van producten die worden aangeboden door diverse bedrijven. Dat zijn allemaal extra voedingsmiddelen die een welkome aanvulling zijn op de voedselpakketten.



Thuisbezorgd

De Bevelanden is de enige voedselbank in Zeeland die de voedselpakketten ook thuisbezorgd. Dat betekent dat ze altijd meer personeel nodig hebben dan andere Zeeuwse voedselbanken om hun klanten te bedienen. Het afzetgebied van deze voedselbank loopt van Lewedorp tot Rilland en van Ellewoutsdijk tot Colijnsplaat. 155 gezinnen op of onder de armoedegrens maken gebruik van hun diensten.



Schrijnende gevallen

Volgens interim-coördinator Sjoukje Jobse zitten daar soms schrijnende gevallen tussen. "Een gezin dat bij ons klant is, woont in Rilland, heeft geen auto, maar ook geen geld voor een buskaartje. Daarom brengen we dat voedselpakket bij de mensen thuis."

Voedselpakketten

Het aantal pakketten dat wordt uitgedeeld bij de voedselbank de Bevelanden is de afgelopen 8 jaar verdubbeld en hoogstwaarschijnlijk worden dat er in 2017 nog meer. De criteria om in aanmerking te komen voor de voedselbank worden op 1 januari namelijk versoepeld.



Voorbeeld

Een gezin met 2 kinderen kwam in aanmerking voor de voedselbank als ze onder de 390 euro per maand hadden om van te leven. Dat bedrag gaat per 1 januari naar 440 euro per maand. Voor een eenpersoonshuishouden was de norm 180 euro per maand en dat wordt 200 euro. Dat betekent dat er meer mensen aanspraak kunnen maken op hulp van de voedselbank. Dus zijn er nóg meer vrijwilligers nodig, terwijl er nu al te weinig zijn.



Vrijwilliger

Herman Schot is een van de vrijwilligers bij Voedselbank de Bevelanden. Hij werkt minimaal twee dagen per week voor de voedselbank. Zelf vindt hij dat niet meer dan logisch. "Ik heb wat tijd over en het is goed om te doen. Gewoon vanuit mijn levensovertuiging, zeg maar."

Kan iedereen overkomen

Volgens Schot kan het iedereen overkomen dat je afhankelijk wordt van de voedselbank. "Als je huis onder water staat en je moet het verkopen, of je kan ziek worden, een echtscheiding, noem maar op. Dan kan het zomaar gebeuren."