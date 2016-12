Zeeuwse Documentaire Week is opvallend en bijzonder

OOST-SOUBURG - Omroep Zeeland sluit 2016 feestelijk af en zendt een week lang iedere dag een Zeeuwse documentaire uit op televisie. Van zaterdag 24 tot en met zaterdag 31 december is er om 20.30 uur én om 22.00 uur een documentaire te zien die over een Zeeuw of Zeeuwse gebeurtenis gaat, zich afspeelt in Zeeland of door een Zeeuwse regisseur is gemaakt.



Zaterdag 24 december: Elf Steden / Twee Dromen

Niels en Erwin Mesu uit Middelburg hebben maar één droom. Ze willen ooit de Elfstedentocht schaatsen, en dan het liefst zo snel mogelijk. Dan behoren ze tot de kanshebbers om te winnen. Ze doen er alles voor om maar klaar te zijn voor die ene dag. Draaiboeken voor de tocht liggen al klaar; het hele jaar door bereiden de broers zich voor op de dag die misschien nooit meer komt. Regie: Daniel Godihno Veiga.



Zondag 25 december: Paradijs Glaswater

Een film van Fifi Visser over de doofstomme en spastische kunstenares Marianne Schipaanboord, die communiceert met haar tekeningen. Door de tekeningen wordt steeds duidelijker, hoe de meervoudig gehandicapte Marianne denkt en voelt en het leven ervaart. Deze documentaire werd dit jaar tijdens Film by the Sea door het publiek uitgeroepen tot beste Zeeuwse film.



Maandag 26 december: Het laatste kunstje

Het kunstenaarsduo Paul en Menno de Nooijer. staat centraal in deze film van Jacomien Kodde. Met het nadere einde van Paul in zicht, kijkt het duo terug op hun werk en hun samenwerking. De film werd tijdens Film by the Sea bekroond met een prijs van de vakjury.



Dinsdag 27 december: Het getij voorbij

Joop Span schetst, samen met de inwoners van Veere, een beeld van Veere na de watersnoodramp van 1953 tot de afsluiting van het Veerse gat in 1961.



Woensdag 28 december: The old man

De van oorsprong Zeeuwse voetbalscout Piet de Visser (81) reist samen met voormalig PSV-speler Godwin Attram naar Ghana omdat hij heel graag de opening wil meemaken van zijn voetbalschool in Accra. Een school waar talentvolle jongeren behalve voetbaltraining ook onderwijs, voeding en onderdak krijgen. Regie: Job van der Zon.



Donderdag 29 december: Onder de oppervlakte

Documentairemaker Digna Sinke kijkt met de belangrijkste hoofdrolspelers van het dossier Hedwigepolder terug op de slopende kwestie van het al of niet onder water zetten van de inmiddels beroemdste Zeeuws-Vlaamse polder.



Vrijdag 30 december: De tien van Renesse

In een aangrijpende reconstructie vertellen kinderen van de Zeeuwse verzetsmannen, die in december 1944 in het openbaar werden opgehangen, hoe deze gebeurtenis nog steeds een rol in hun leven opeist. Kijk voor meer informatie op www.tienvanrenesse.film.

Regie: Tjeerd Muller



Zaterdag 31 december: Afscheid van de Zeeuwse Leeuw

De carrière van wielrenner Johnny Hoogerland uit Langeweegje is er één met hoogte- en dieptepunten. Zijn grootste succes haalt Hoogerland in 2013 als hij Nederlands kampioen wordt. Het diepste dal is een ongeval in Spanje waarbij hij wordt aangereden door een auto. Het ongeluk kent een diepe nasleep; Hoogerland wordt mentaal nooit meer de oude en hangt na drie mindere jaren zijn fiets definitief aan de wilgen. Regie: Stefan Nijpjes.