Meisje (14) van fiets geduwd en bestolen

MIDDELBURG - Een 14-jarig meisje uit Oost-Souburg is woensdagavond van haar fiets geduwd door twee jongens, waarna haar fiets werd meegenomen. Het gebeurde rond 22.00 uur op de Oude Vlissingseweg in Middelburg.

Jongens spoorloos

Na de diefstal is het meisje nog achter de jongens aangerend, maar tevergeefs. Na aangifte heeft de politie nog naar de fiets gezocht, maar deze is niet meer aangetroffen.



Summier signalement

Er is een heel summier signalement van de twee jongens bekend. De enige informatie die tot nu toe bekend is, is dat de jongens samen op een fiets zaten en dat zij ongeveer 17 jaar oud zijn. De fiets van het meisje is rood opvallende witte banden van het merk Batavus.