Harde lijn kabinet voor kerncentrale (video)

DEN HAAG - Het kabinet gaat niet opnieuw onderhandelen met Zeeland over de kerncentrale in Borssele. De verlieslijdende kerncentrale is de verantwoordelijkheid van eigenaar DELTA en niet van het Rijk, stelden ministers Kamp en Dijsselbloem donderdagochtend tijdens een overleg met Kamerleden.

Gehamerd

Zeeland heeft er tot nu toe op gehamerd dat een kerncentrale van nationaal belang is. De verliezen van de centrale moeten dus niet alleen voor rekening van Zeeland komen, zo staat onder meer in het rapport van de commissie Balkenende over de Zeeuwse economie.



Lees ook: 100 miljoen euro nodig voor toekomst Zeeland



Dividend

Minister Kamp van Economische Zaken herinnerde de Zeeuwen er fijntjes aan, dat zij de afgelopen decennia honderden miljoenen dividend op het bedrijf in eigen zak hebben gestoken. "En nu het minder gaat, is de kerncentrale opeens een zaak van de Rijksoverheid."

In gesprek

Het kabinet wil dat DELTA eerst goede onderdelen van het bedrijf verkoopt, om het verlies op de kerncentrale zelf op te vangen. Pas als dat niet lukt, wil het kabinet weer met Zeeland in gesprek.



Voldoende geld

Onlangs werd bekend dat DELTA haar afdelingen Retail en Zeelandnet al heeft verkocht voor bijna een half miljard euro. Ook het netwerkbedrijf van DELTA staat in de etalage. Volgens minister Dijsselbloem van Financiën brengen deze verkopen voldoende geld in het laatje om DELTA draaiende te houden, zelfs met een noodlijdende kerncentrale.



Lees ook: Geen steun voor kerncentrale; wel 25 miljoen voor Zeeland



Energieprijzen

De verwachting is bovendien dat de energieprijzen over een paar jaar weer gaan stijgen. Dan zou in theorie de kerncentrale juist weer geld kunnen opleveren, stelt Dijsselbloem.