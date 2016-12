Zeeuwen spelen Paradiso plat (video)

Eindejaarsconcerten

Inmiddels is BLØF kind aan huis in de poptempel. Al jaren geeft de band daar één of meer eindejaarsconcerten. Voor PEER was het de eerste keer. In het voorprogramma van de drie BLØF-concerten in Paradiso Amsterdam stonden naast PEER ook Daniël Cane en Rogier Pelgrim.



Pink Floyd

Het optreden in Paradiso vonden de bandleden geweldig. "Want wie staat er nou in Paradiso? Pink Floyd, Arctic Monkeys, BLØF en nu wij," aldus Gijs. In januari gaat de band weer de studio in voor een EP. "Dit keer met onze mentor Peter Slager."



Band

De laatste twee jaar maakt de band PEER een stormachtige ontwikkeling door. De band bestaat uit Gijs Teuwsen op zang en gitaar, Renzo Rijn op drums, Jesper de Jonge op gitaar en Bas Boudens op bas. Bassist Peter Slager is bandcoach van PEER. Eerder speelde PEER al twee keer op Concert at SEA. In mei van dit jaar speelde de band ook nog op Racoon & Friends for Jayden in Goes.



Lees ook:

- Ook PEER op Racoon & Friends for Jayden

- PEER gaat de studio in met nieuwe bandleden



Drie avonden

BLØF sluit al vanaf 2007 het jaar af met een optreden in Paradiso, met uitzondering van 2014. Toen speelde de band eind december in de Ziggo Dome. Vorig jaar moest wegens de grote belangstelling een tweede concert worden ingelast. Dit jaar is het zelf uitgebreid naar drie uitverkochte avonden.