Tips van sterrenkok voor stressvrij kerstdiner (video)

Twee tips

Schutte is door de culinaire gids Gault & Millau verkozen tot de chef van het jaar 2017. Hij heeft twee tips om het aanstaande kerstdiner zo soepel mogelijk te laten verlopen.



Voorbereiding

Waar het bij de meeste mensen mis gaat bij het kerstdiner is de voorbereiding, zegt Schutte. "Probeer zoveel mogelijk van tevoren af te hebben, zodat je tijdens het diner zelf alleen nog maar even wat dingen af hoeft te bakken en bijvoorbeeld de aardappelpuree in de magnetron hoeft te zetten om op te warmen."



Borden

Wat mensen ook vaak vergeten is om hun borden op te warmen. "Zet voor je aan tafel gaat een paar borden tien tot vijftien minuten in de magnetron", adviseert Schutte. "Dan zijn ze loeiheet en koelt je eten niet zo af als je het serveert."



In één keer twee sterren

In 2014 zette Schutte de culinaire wereld op zijn kop door in één keer twee Michelin-sterren te vergaren met het destijds nog maar net geopende restaurant Librije's Zusje in Amsterdam. Als hem wordt gevraagd naar zijn doelen voor komend jaar grijnst hij breed. "Een derde ster!"



