Ronald Zuijdwegt trainer Vlissingen

Hoedekenskerke

Zuijdwegt, oud-speler van Kloetinge, was de afgelopen jaren actief als trainer bij Hoedekenskerke en Yerseke. Na drie seizoenen vertrekt hij bij Hoedekenskerke.



Dijkstra

Bij Vlissingen is Zuijdwegt de opvolger van Renato Dijkstra, die na drie seizoen stopt. Vlissingen speelt in de derde klasse van het zaterdagvoetbal.