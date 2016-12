D66 wil meekijken bij Belgische kerncentrales

Zeeuws-Vlaanderen

De twee Belgische kerncentrales liggen vlak bij de Nederlandse grens. Doel, met twee kernreactoren, ligt een paar kilometer achter Nieuw-Namen in Zeeuws-Vlaanderen. De kerncentrale van Tihange staat niet ver van Maastricht.



Kernramp

In beide centrales doen zich de afgelopen jaren regelmatig storingen voor. Dat varieert van haarscheurtjes in reactorvaten tot olielekkages en sabotage. En de Belgische nucleaire waakhond FANC verwijt eigenaar Engie zich niet voldoende in te zetten voor de veiligheid van de centrales. Dat zou in Tihange zelfs kunnen leiden tot een kernramp.



Grensoverschrijdend

Van Veldhoven: “Ik kan me goed voorstellen dat mensen ongerust zijn als er onregelmatigheden zijn bij kerncentrales. Belgische centrales worden te vaak onverwacht stilgelegd. Als de Nederlandse nucleaire inspectie bij incidenten kan meekijken, kunnen Nederlanders in de buurt van die centrales worden geïnformeerd over de veiligheid”, aldus van Veldhoven. “Want in deze tijd is het niet meer vanzelfsprekend dat een land zelfstandig kan beslissen over de veiligheid van kerncentrales, terwijl de gevolgen grensoverschrijdend zijn als het mis gaat.”



Steun

Het voorstel van D66 wordt gesteund door CDA en VVD. Er moet nog over worden gestemd.



Lees ook:

- Honderden uiten zorg over kerncentrale Doel

- 'Nederland wil meepraten over kerncentrale Doel'

- 'Gaat het fout in Doel, dan is Hulst er niet meer'

- 'Veiligheid kerncentrale moet gegarandeerd worden'