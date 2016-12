Zeeuwse Bertie winnares Expeditie Robinson

OOST-SOUBURG - Boerin Bertie uit Renesse heeft Expeditie Robinson gewonnen. Ze nam het donderdagavond in de finale op tegen rapper Dio en oud-wielrenner Thomas Dekker om de winst. Vooraf was Bertie al de favoriet van de kijkers, en dat maakte ze waar.

Kokosnoten schieten

De drie moesten onder meer eerst een paaltje pakken dat onverwacht viel, vervolgens over een over water gespannen touw lopen, en als laatste kokosnoten schieten op drie doelwitten. Dat laatste spel speelde Bertie tegen Dio, omdat Thomas Dekker inmiddels was afgevallen.

Apart

Bertie werd na de eerste aflevering door haar teamgenoten weggestemd en overleefde vier weken op 'Afvallerseiland'. Dat is een eiland waar alle verliezers strijden om een herkansing. Een unieke prestatie dus van de boerin uit Renesse, want nooit eerder verbleef iemand zo lang op dat eiland om uiteindelijk alsnog de finale te spelen, en te winnen! Dat ze in de finale stond vond Bertie dan ook wel 'apart'.

Duimpje voor Bertie

Uit een peiling van Expeditie Robinson bleek dat de meerheid Bertie de overwinning gunde. Zo'n 95% van de van personen die gereageerd heeft, gaf Bertie een duimpje.



Populairst

Ook uit een analyse op Twitter bleek dat Bertie het populairst is. De meeste Expeditie Robinson-tweets gingen over de boerin uit Renesse. Thomas Dekker, oud-wielrenner, volgt met 1.036 tweets, over Dio, rapper, wordt het minst gesproken: 659 tweets. De tweets over Bertie waren bovendien positiever van toon dan de tweets over haar concurrenten Dio en Thomas.



