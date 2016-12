'Alleen maar verliezers na azc-strijd 's-Gravenpolder' (video)

Taboe

Natuurlijk, het azc is uiteindelijk niet doorgegaan. Daar is Cees van Rij nog steeds verheugd over. Maar de felle protesten van afgelopen zomer hebben ook veel kapot gemaakt. Van Rij blikt terug op een bewogen jaar. Vaak waren volgens hem in een gezin voor- en tegenstanders te vinden en daardoor werd het azc een taboe-onderwerp.

Ook de relatie tussen burgers en de gemeente Borsele is er niet beter op geworden. De gemeente heeft de komst van het azc volgens Van Rij nogal 'ouderwets' gecommuniceerd. Dat werkt niet meer in een samenleving met mondige burgers. "We kregen maar tien minuten voor een gesprek met de burgemeester! Over zo'n belangrijk onderwerp," zegt Cees van Rij, nog steeds enigszins verontwaardigd.

Landelijk kreeg het protest de nodige aandacht. Zeker toen er varkenskoppen werden neergegooid op de plek waar het azc zou komen. "Zelfs in Groningen wisten ze opeens waar 's-Heer Abtskerke en 's-Gravenpolder lagen." De dorpen kregen hierdoor een slecht imago volgens Van Rij. Het beeld van xenofobie en bekrompenheid overheerste.

Zelf had het comité ook veel uit te leggen afgelopen zomer. Nee, de direct betrokkenen waren niet tegen asielzoekers en zelfs niet tegen een asielzoekerscentrum. Maar 300 à 500 mensen in een kleine gemeenschap vond het comité echt te veel en ook de locatie van het azc was niet goed gekozen. Wat dat betreft is Van Rij blij dat aan een roerige periode een einde is gekomen.



