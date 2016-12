Trainerscarrousel: één ontslag en vier contractverlengingen

OOST-SOUBURG - De trainerscarrousel in het amateurvoetbal in Zeeland draait op volle toeren. Zondag vierdeklasser RIA Westdorpe heeft per direct afscheid genomen van trainer Patrick Verhoosel. De club knokt tegen degradatie.

RIA Westdorpe staat momenteel op de voorlaatste plaats. Volgens de PZC is Verhoosel de laan uitgestuurd na een stemming binnen de selectie.



Groede

Andre de Nooijer is ook volgend seizoen trainer bij Groede. De Nooijer promoveerde vorig seizoen met de club naar de vierde klasse in het zondagvoetbal en staat momenteel op de zesde plaats. De Nooijer is bezig aan zijn derde seizoen.



SDO'63

Trainer Sigi Leest en SDO'63 uit Lamswaarde nemen na dit seizoen afscheid van elkaar.

IJzendijke

IJzendijke heeft het contract met Nico Knol met één seizoen verlengd. Knol is bij de zondag vierdeklasser aan zijn tweede seizoen bezig.



SSV'65

Romeo van Aerde heeft zijn contract bij zaterdag tweedeklasser SSV'65 verlengd. Oud-profvoetballer Van Aerde is aan zijn eerste seizoen bezig bij de club uit Goes. SSV'65 staat op de tiende plaats.



Kwadendamme

Bij zaterdag vierdeklasser Kwadendamme is het contract met de trainers John Ebert en Steven van Hoepen verlengd. Het duo is bezig aan hun tweede seizoen bij de Bevelandse club. Kwadendamme staat op de tiende plaats.