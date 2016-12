Cees Houtepen nieuwe trainer Axel

Foto: www.vvserooskerke.nl



"Cees is de baas van het spul"

Ervaren trainer

Houtepen is nu nog trainer Serooskerke, dat net als Axel in de tweede klasse uitkomt. Houtepen is een ervaren trainer. Hij was onder meer trainer bij Hoek en Kloetinge.



Geen opvolger voor Westerweele

Bij Axel is nog geen oplossing gevonden voor het tussentijdse vertrek van de huidige trainer: Kees Westerweele. Westerweele is vertrokken bij Axel omdat hij zijn trainerswerkzaamheden niet goed kan combineren met zijn dagelijkse werkzaamheden. Axel zoekt nog naar een gediplomeerde trainer om het seizoen af te maken.