Record aan mosselzaad in Waddenzee

YERSEKE - In de Waddenzee zijn opvallend veel mosselbanken. Dat komt door een goede zaadval begin dit jaar, blijkt uit een onderzoek van de Wageningen Universiteit, schrijft de website Nature Today.

Stormseizoen

De goede zaadval geeft echter geen garantie op een goed mosselseizoen, zeggen de onderzoekers. Zo liggen een aantal mosselbanken op instabiele grond en is het de vraag of die het stormseizoen overleven. Daarnaast zijn er veel vogels die het mosselzaad opeten.



Record

Tegelijkertijd constateren de onderzoekers dat het aantal mosselen het hoogste is sinds 2007. Dat komt doordat de mosselbanken langer mee gaan en blijven liggen.