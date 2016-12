Gezocht: duizenden vrouwen voor Zeeuwse jongeman (video)

YERSEKE - Robin Kaashoek (28) heeft net zijn eerste koophuis gekocht. Nu zoekt hij nog een leuke vriendin. Maar makkelijk is dat niet voor mannen van zijn leeftijd in onze provincie, ze zijn namelijk fors in de meerderheid.

Mannenoverschot

In de leeftijdscategorie van Robin (25-30 jaar) is er een mannenoverschot van 669. En als we naar de totale Zeeuwse bevolking onder de 45 jaar kijken zijn er 4486 mannen meer dan vrouwen.



Te weinig

De scheve verhoudingen in de Zeeuwse bevolking maken dat het voor een jonge vrijgezel als Robin niet zo simpel is om een vrouw te vinden. Dat hij niet de enige is blijkt wel uit de vele reacties die we kregen toen we een oproep voor dit verhaal op Facebook plaatsten.

Langer leven

Als we naar de totale Zeeuwse bevolking kijken zijn de vrouwen nog altijd in de meerderheid, maar dat komt simpelweg omdat ze langer leven. Ook worden er meer jongens dan meisjes geboren. Daarin wijkt Zeeland niet af van de rest van het land. Wat hier wel opvalt is het overschot aan mannen tussen de 15 en 35 jaar oud, dat is in Zeeland een stuk groter.

Vrouwen vertrekken

Een verklaring is waarschijnlijk dat vrouwen tegenwoordig vaker gaan studeren dan mannen. Uit migratiecijfers van het CBS blijkt dat er meer jonge vrouwen de provincie verlaten dan jonge mannen. In de leeftijdscategorie 15-25 jaar oud vertrokken er vorig jaar 2431 vrouwen tegenover 1837 mannen.



In onderstaande grafiek zie je het mannenoverschot in Zeeland per leeftijdscategorie tot 45 jaar.

Vriendin voor Robin

Omroep Zeeland trekt zich het lot van deze single mannen aan. We willen beginnen met het helpen van Robin in de zoektocht naar een vriendin. Robin is dus 28 jaar oud en woont in Zierikzee. In zijn vrije tijd is hij vooral druk met klussen in zijn nieuwe huis, maar hij zit ook bij de scouting en houdt van volleyballen.

Samen een hond

Met een toekomstige vriendin hoopt hij samen vaak op vakantie te gaan en avondjes weg. Ook lijkt het hem leuk om op termijn samen een hond op te voeden. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan even een e-mail met foto naar nieuws@omroepzeeland.nl of een appje, ook met foto, naar 06-53289868.

Tekort aan vrouwen

Het mannenoverschot is in Zeeland het grootst in Zeeuws-Vlaanderen. Daar kampen de mannen al jaren met een tekort aan vrouwen van huwbare leeftijd.



