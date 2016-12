Kerken moeten voorbereid zijn op terreur

Franse priester

De kerken worden aangeraden om, afhankelijk van het scenario, voorzorgsmaatregelen te nemen. Kerken moeten dan denken aan verwarde personen, bedreigingen en aanslagen op zowel de gebouwen als op personen. De lijst is opgesteld naar aanleiding van de moord op een Franse priester, in juli van dit jaar. Die aanslag is opgeëist door IS.



Tips

Het CIO stelt meerdere manieren voor om de veiligheid te vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door cameratoezicht in te stellen. Ook wordt aangeraden een welkomstcomité bij de ingang van de kerk te zetten, zodat eventuele 'ongewenste' gasten kunnen worden herkend en aangesproken. Verder wordt overleg met politie en gemeentebestuur geadviseerd. Tot slot wordt aangeraden om een persoon binnen de parochie aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de veiligheid.



Advies

Volgens secretaris Daniëlle Woestenberg van het CIO moet de lijst gezien worden als aanvulling op al bestaande calamiteitenplannen. "Vaak staat daar niet in wat persoonlijke taken zijn. Dat staat in de brief wel omschreven. Het gaat nadrukkelijk om vrijblijvende adviezen en handvatten, niet om voorschriften."