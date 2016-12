'Thermphos is een ijsberg waarvan we alleen het topje zien'

Gesloten deuren

Hannie Kool van het CDA noemde Thermphos vrijdag een ijsberg waarvan alleen het topje zichtbaar is. Vrijdag werden Statenleden bijgepraat over de stand van zaken bij de vroegere fosforfabriek. Dat gebeurde voor een groot deel achter gesloten deuren. Een klein deel van de vergadering was openbaar. Daarin werd duidelijk dat de Zeeuwse politiek strenge voorwaarden wil stellen aan het overbruggingskrediet van 2,5 miljoen euro.



Financiƫle strop

Maar het is onduidelijk hoe die voorwaarden eruit zien. Daarover is in beslotenheid vergaderd. Duidelijk is wel dat Provinciale Staten er alles aan willen doen wat binnen hun macht ligt om de financiƫle strop voor de provincie te beperken. Harold van de Velde van de SGP zei het als volgt: "Hier wordt een hoog zakelijk spel gespeeld. Daarbij moeten we onze overheidsbril afzetten en onze zakelijke en juridische bril opzetten."



Giftig fosforslib

In buizen en leidingen op het terrein van het failliete Thermphos zit in nog zo'n 2000 ton giftig fosforslib. Voor het opruimen van dat spul was 41 miljoen euro beschikbaar. Dat geld was bedoeld voor de sanering en de veiligheid op het terrein. Zo is er zeven dagen per week 24 uur per dag brandweer nodig.



22 procent klaar

Het was de bedoeling dat de sanering in december klaar zou zijn. Maar in oktober werd duidelijk dat het geld op was, terwijl er nog maar 22 procent van het werk gedaan was. Het terrein onbeheerd achterlaten is vanwege het giftige fosforslib geen optie. Er is iedere maand 700.000 euro nodig om de fabriek veilig te houden.



Extra geld

In november trok de provincie daar al 1,1 miljoen euro voor uit. Toen was het nog de bedoeling dat half december duidelijk zou zijn wie er verantwoordelijk is voor de kosten van de sanering, hoe lang die nog zou gaan duren en hoeveel geld daar nog voor nodig zou zijn.



Niet gelukt

Inmiddels is duidelijk dat dit niet is gelukt. De aannemer die de sanering uitvoert zegt nu tot april de tijd nodig te hebben. Dat betekent dat er opnieuw veel geld nodig is voor de brandweer en de beveiliging op het Thermphos-terrein. Daarom wil de provincie nu 2,5 miljoen euro uittrekken.



Verder oplopen

Daarmee staat de teller van de extra kosten voor Thermphos inmiddels op 3,6 miljoen euro. De verwachting is dat dit bedrag na april nog verder zal oplopen.