Bertie na Expeditie Robinson: 'Eindelijk rust' (video)

Wandelend kijkcijferkanon

Want dat is wat ze het liefste doet gewoon werken op de boerderij. "Ja dat vind ik lekker rustig." Toch is Bertie Steur een wandelend kijkcijferkanon te noemen. Toen ze meedeed aan Boer zoekt Vrouw werd in een mum van tijd zeer veel over haar geschreven op social media. Bij Expeditie Robinson ging het niet anders. En toch ziet Bertie het zelf een stuk genuanceerder. "Ik hoef niet zo nodig op televisie hoor. Ik ben gewoon boer. Bij Boer zoekt Vrouw zocht ik een vrouw en die vond ik. En bij Expeditie Robinson leek mij de expeditie leuk. Maar verder zou ik niet weten in welk programma ik nog moet."



Hosternokke

Maar ze haalde misschien nog wel de meeste bekendheid met haar petje met daarop DE krachtterm in het Zeeuws. "Ja het stond op mijn petje hè? Ik had die gekocht vlak voor ik vertrok naar de expeditie. Je mocht niet veel meenemen en ik dacht ach dit is wel wat." Eenmaal op het eiland begreep geen deelnemer wat hosternokke betekent. "Ik heb het maar netjes gehouden en gezegd dat het een Zeeuwse krachtterm is".



'Eindelijk rust'

Dat mag allemaal wel zo zijn, Bertie is blij dat het nu voorbij is. "Ja eindelijk rust. Vandaag nog een paar laatste dingen afhandelen en dan kerst en daarna gewoon weer rust."



Lees ook:

- Zeeuwse Bertie winnares Expeditie Robinson