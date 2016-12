Geen zin meer om onderbroeken te wassen (video)

OOST-SOUBURG - Jonge mannen zijn in onze provincie in de meerderheid, maar dat geldt ook voor oudere vrouwen. Onder de 45 jaar is er in Zeeland een mannenoverschot van 4486. Maar omdat vrouwen langer leven, is er boven die leeftijd juist een vrouwenoverschot van 7508.

Suus Kramer (86) uit Ellemeet kan erover meepraten. Ze is zelf nog kerngezond, maar ze verloor haar man in 1993. Toch heeft ze er in al die jaren nooit aan gedacht om een nieuwe partner te nemen. En nu moet ze er al helemaal niet meer aan denken om weer die onderbroeken te moeten wassen.

Druk programma

Kramer mag dan al lang alleen zijn, eenzaam is ze niet en zich vervelen doet ze ook niet. Haar weekprogramma zit zelfs aardig vol. Zo heeft ze twee zoons bij wie ze het huishouden doet en gaat ze nog iedere week zwemmen. Daarnaast werkt ze nog graag in de tuin. Volgens haar is dat ook het geheim van een lang en gezond leven. "Doe iets wat je leuk vindt en ga niet bij de pakken neerzitten", zegt ze.

Weduwen

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er in Zeeland 20.084 65-plussers wonen waarvan de partner is overleden en daarvan zijn er 15.869 vrouw. In de bevolkingscijfers van het CBS is dat duidelijk terug te zien, vooral tussen de 75 en 90 jaar oud is er een groot vrouwenoverschot.



Veel dames

In de Zeeuwse bevolkingscijfers is duidelijk terug te zien dat Zeeuwse vrouwen ouder worden dan Zeeuwse mannen. In de oudere leeftijdsgroepen zijn de dames flink in de meerderheid, zoals in onderstaande grafiek te zien is.

Op zoek naar een vriendin

De actieve oude dame zoals Suus Kramer redt zich prima en is dus niet op zoek naar een partner. Maar Omroep Zeeland trekt zich vooral ook het lot aan van de jonge Zeeuwse man. Zo zijn we nu op zoek naar een vriendin voor de 28-jarige Robin Kaashoek.



Geïnteresseerd?

Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan even een e-mail met foto naar nieuws@omroepzeeland.nl. Of stuur een appje, ook met foto, naar 06-53289868.



Lees ook: Gezocht: duizenden vrouwen voor Zeeuwse jongeman