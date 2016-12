Politie moet het stellen zonder Arko

Voor diensthond #Arko zit het erop. Na succesvolle jaren met mooie resultaten mag hij van zijn pensioen gaan genieten bij zijn baasje. #TSH pic.twitter.com/SYPQRMjzHW — Politiehonden ZWB (@politiehondzwb) December 22, 2016

Zijn levensverhaal

Op de Facebookpagina van zijn baasje vertelt Arko zijn levensverhaal. Het gaat daarin over zijn jeugd, toen hij als pup met zijn baasje ging trainen in de bossen, en over het certificaat dat hij haalde in 2009 waarna hij boeven mocht gaan vangen. Arko schrijft hoe hij terecht kwam in Zeeland waar hij nooit eerder was geweest.



Opvolger staat klaar

Al snel werd Arko een ervaren politiehond die voor allerlei zaken van Vlissingen tot Tilburg werd ingezet. Ïk heb veel meegemaakt. Het was een mooie tijd." En nu zit het voor hem erop. Zijn opvolger Rex staat al klaar.