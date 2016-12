Meldingen vuurwerkoverlast stromen binnen (video)

Meldpunt

Voor het vijfde jaar op rij is het meldpunt vuurwerkoverlast.nl geopend. Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties. Met het meldpunt wil de partij in kaart brengen hoe groot de overlast is door vuurwerk. Jaarlijks wordt er voor miljoenen euro's aan schade veroorzaakt door vuurwerk en hebben er duizenden mensen last van, stelt de partij. GroenLinks gebruikt de meldingen om te pleiten voor meer maatregelen tegen vuurwerkoverlast.



Voorgaande jaren

Vorig jaar kwamen er bij het meldpunt vuurwerkoverlast.nl uit het hele land ruim 89.000 vuurwerkklachten binnen. Dat was een stijging van 18.000 ten opzichte van het jaar daarvoor. Twee jaar geleden had zich juist een daling van de overlast ingezet, vanwege het instellen van vuurwerkvrije zones in veel gemeenten en het beperken van de afsteektijden op Oudejaarsdag.

WhatsApp

Eerder deze week riep de politie al op vuurwerkoverlast te melden via WhatsApp. Het politienummer voor WhatsApp is 06 - 12207006



