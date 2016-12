Harmes en Roelse lopen het snelst voor Serious Request

GOES/VLISSINGEN - Op twee verschillende plaatsen in Zeeland werd vrijdagavond hard gelopen voor Serious Request, de actie van radiozender 3FM ten bate van het Rode Kruis. De 1500 meter wedstrijd op de baan van AV'56 in Goes werd gewonnen door Erwin Harmes uit Middelburg. In Vlissingen was Jan-Willem Roelse de snelste bij de baanwedstrijd over drie kilometer.

Tijden en opbrengst

Harmes klokte bij de wedstrijd in Goes 4,22' en was daarmee twee seconden sneller dan Wouter Verstraate uit Westkapelle. Shirin van Anrooij uit Kapelle was de snelste bij de dames. Zij liep de 1500 meter in vier minuten en 47 seconden. De opbrengst van de Serious Request Run van AV'56 was 900 euro. In Vlissingen liep Roelse 10.23' over de drie kilometer. Daarmee was hij zo'n veertig seconden sneller dan Micha Janse uit Zoutelande. Monica Sanderse uit Vlissingen was de snelste vrouw (11.50'). Hoeveel geld er in Vlissingen is opgehaald is nog niet bekend.