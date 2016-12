De Bruijn halve finalist bij Grand Prix

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Biljarter Jean Paul de Bruijn uit Hulst heeft de halve finale gehaald van het Grand Prix toernooi driebanden in Capelle aan den IJssel. De Bruijn was in de kwartfinale te sterk voor Ad Koorevaar uit Dordrecht. Zaterdagmiddag staat hij tegenover Barry van Beers uit Bladel.

Moyenne

De Bruijn rekende met 40-27 in 24 beurten af met Koorevaar. Dat was goed voor een moyenne van 1,666 caramboles per beurt. De andere halve finale in Capelle aan den IJssel gaat tussen Jerry Hermans en Dave Christiani.